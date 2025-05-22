В ближайшее время грозы и град ожидаются и в других районах региона.

Вчера вечером, 21 мая, жители поселка Черлак Омской области стали свидетелями опасного природного явления – крупный град буквально завалил улицы и дворы, превратив привычный пейзаж в зимнюю сказку посреди весны.

Град размером с горох падал плотным слоем, покрывая землю белым ковром. Местные жители делились впечатлениями в социальных сетях, публикуя фото и видео ледяных шариков.