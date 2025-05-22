Он провел лосенка вдоль ограждения, чтобы тот мог безопасно перейти дорогу.

Совершавщий благотворительный забег длиной 950 километров от Вологды до Архангельска в поддержку проекта фонда «Обнимая небо» «Хоспис на дому» омич Андрей Шурыгин неожиданно столкнулся с трогательной сценой на дороге.

На своем пути он заметил маленького лосенка, который не мог перебежать трассу, чтобы добраться до мамы. Хотя вмешательство в природу считается опасным, Андрей решил помочь малышу. Он осторожно провел животное вдоль ограды, чтобы оно могло спокойно преодолеть препятствие и воссоединиться с семьей.

– Операция по спасению лосенка, наверное, завершена, пришлось сесть с мужиками и уехать, просто он привязался и не отходил, прям в ноги тыкался. Я думаю, мать все равно смотрит за ним из леса. Выйдет, заберет, уведет, – рассказал волонтер.

Напомним, что Андрей известен своей активностью: два года назад он преодолел расстояние в 800 километров вокруг Ладожского озера, собрав средства на летние мероприятия для подопечных фонда.