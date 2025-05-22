Омск-Информ
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·Общество

Он провел лосенка вдоль ограждения, чтобы тот мог безопасно перейти дорогу.

Совершавщий благотворительный забег длиной 950 километров от Вологды до Архангельска в поддержку проекта фонда «Обнимая небо» «Хоспис на дому» омич Андрей Шурыгин неожиданно столкнулся с трогательной сценой на дороге.
На своем пути он заметил маленького лосенка, который не мог перебежать трассу, чтобы добраться до мамы. Хотя вмешательство в природу считается опасным, Андрей решил помочь малышу.  Он осторожно провел животное вдоль ограды, чтобы оно могло спокойно преодолеть препятствие и воссоединиться с семьей.
– Операция по спасению лосенка, наверное, завершена, пришлось сесть с мужиками и уехать, просто он привязался и не отходил, прям в ноги тыкался. Я думаю, мать все равно смотрит за ним из леса. Выйдет, заберет, уведет, – рассказал волонтер.
Напомним, что Андрей известен своей активностью: два года назад он преодолел расстояние в 800 километров вокруг Ладожского озера, собрав средства на летние мероприятия для подопечных фонда.
Мария Филимонова
·Общество

Он провел лосенка вдоль ограждения, чтобы тот мог безопасно перейти дорогу.

Совершавщий благотворительный забег длиной 950 километров от Вологды до Архангельска в поддержку проекта фонда «Обнимая небо» «Хоспис на дому» омич Андрей Шурыгин неожиданно столкнулся с трогательной сценой на дороге.
На своем пути он заметил маленького лосенка, который не мог перебежать трассу, чтобы добраться до мамы. Хотя вмешательство в природу считается опасным, Андрей решил помочь малышу.  Он осторожно провел животное вдоль ограды, чтобы оно могло спокойно преодолеть препятствие и воссоединиться с семьей.
– Операция по спасению лосенка, наверное, завершена, пришлось сесть с мужиками и уехать, просто он привязался и не отходил, прям в ноги тыкался. Я думаю, мать все равно смотрит за ним из леса. Выйдет, заберет, уведет, – рассказал волонтер.
Напомним, что Андрей известен своей активностью: два года назад он преодолел расстояние в 800 километров вокруг Ладожского озера, собрав средства на летние мероприятия для подопечных фонда.
Мария Филимонова