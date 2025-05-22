На профильном комитете также рассмотрены вопросы по совершенствованию законодательства в сфере физкультуры и спорта, нематериального этнокультурного достояния и народных художественных промыслов.

Накануне на площадке мультиформатного пространства студенческих отрядов «Создание» прошло выездное заседание комитета Заксобрания Омской области по образованию, науке, культуре и молодежной политике. Это произошло не случайно, ведь в 2025 году Омск выбран молодежной столицей России. Как подчеркнул Павел Коренной, председатель комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике Законодательного собрания Омской области, цель встречи – обсудить с омскими студотрядовцами вопросы кадрового потенциала региона, посмотреть, насколько они адаптированы к рынку труда и вовлечены в решение задачи по устранению кадрового дефицита в регионе.

К депутатам областного парламента присоединились представители органов государственной власти, зампредседателя Омского горсовета Светлана Студеникина, члены местного отделения организации «Российские студенческие отряды», региональной КСП, а также прокуратуры Омской области. По видеосвязи выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

До начала заседания присутствующих ознакомили с пространством «Создание». Руководитель регионального отделения РСО Александр Черепанов привел множество интересных фактов из жизни студотрядов. Студенты омских вузов и средних специальных учебных учреждений в летний трудовой семестр заняты в крупных госкорпорациях, таких как «Газпром» и «Росатом», работают проводниками в поездах РЖД, на строительстве БАМа, а также участвуют в путине на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке. Кроме того, учащаяся молодежь пробует свои силы летом в сфере сервиса и гостеприимства, в том числе в отелях и на базах отдыха Крыма, Кавказа, Алтая. Традиционно студотрядовцы собирают урожай, ухаживают за животными. Появились и бойцы РСО, работающие в ОПК – на предприятиях Омска и Татарстана они занимаются изготовлением беспилотников.

На сегодня Омский областной штаб объединяет 157 линейных студенческих отрядов. К студентам присоединяются и школьники.

Доклад о развитии студотрядов региона открыл повестку дня заседания комитета. Александр Черепанов напомнил, что возрождение движения студенческих отрядов в Омске состоялось в 2004 году, благодаря поддержке региональных властей и лично председателя Законодательного собрания Александра Артемова, который, будучи активным ветераном ССО, активно поддерживал движение студенческих отрядов.

– На сегодняшний день Омское региональное отделение РСО входит в топ-5 региональных отделений нашей страны из 89. Мы также всегда создавали и продолжаем создавать новые тренды для всех региональных отделений, которые у нас есть. За 20 лет через современное движение студенческих отрядов прошло более 55 тысяч современных студентов и школьников. В 2025 году мы планируем трудоустроить более 5000 бойцов студенческих отрядов и также проводим активную работу не только на территории города Омска, но и в сельских районах, – подчеркнул Черепанов.

Бойцы СО обучаются новым профессиям, закрывают потребности работодателей в сезонных работах. А еще ежегодно создается около 30 молодых семей из числа студотрядовцев.

Информация, изложенная в докладе, принята к сведению. Также поднимался вопрос о дальнейшей долгосрочной аренде пространства «Создание», которое обустроено силами студентов. Светлана Студеникина пообещала, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Доклад о положении молодежи и реализации государственной молодежной политики в Омской области за 2024 год, с которым выступила руководитель главного управления молодежной политики региона Светлана Лопуценко, депутаты приняли к сведению.

– В 2024 году завершена реализация региональных проектов, которые входили в национальный проект «Образование». Это такие проекты, как социальная активность, патриотическое воспитание граждан РФ и развитие системы поддержки молодежи России. Начиная с 2025 года стартовал новый национальный проект «Молодежь и дети», который направлен на достижение целей, определенных майскими указами президента и направлен на создание условий для всестороннего вовлечения подрастающего поколения в развитие, поддержку его инициатив и вовлечения в общественную жизнь. С этого года реализуются национальные проекты «Мы вместе! Россия – страна возможностей», куда вошли наиболее крупные и востребованные молодежью программы и проекты национального проекта «Образование», – отметила Лопуценко.

Парламентарии также рассмотрели законопроект, касающийся совершенствования законодательства в сфере физической культуры и спорта сразу в первом и втором чтениях.

Речь шла о том, что вводится новое полномочие органа исполнительной власти, уполномоченного в области физической культуры и спорта, по организации строительства, реконструкции и ремонта объектов спорта, создания и содержания иных спортивных сооружений, находящихся в собственности Омской области.

О проекте регионального закона о внесении изменений в Закон Омской области «О нематериальном этнокультурном достоянии и народных художественных промыслах в Омской области» доложила заместитель министра культуры региона Ольга Безродная.

Законопроект предполагает внесение изменений в части дополнения перечня полномочий органа исполнительной власти Омской области в сфере народных художественных промыслов в Омской области полномочиями: по принятию решения о создании регионального реестра мастеров народных художественных промыслов в Омской области; по установлению порядка формирования и ведения регионального реестра мастеров народных художественных промыслов в Омской области; по установлению порядка отнесения изделий, изготавливаемых на территории Омской области, к изделиям народных художественных промыслов.

В ходе обсуждения выяснилось, что статус народных мастеров на сегодня в регионе имеют 65 человек и реестр будет пополняться. В том числе уже признанные матера смогут оценивать уровень своих коллег при присуждении этого статуса. Депутаты рекомендовали Заксобранию Омской области принять законопроект к рассмотрению.