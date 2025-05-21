Подозреваемого заключили под стражу.

В Омске завершено расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного 21 год назад. Речь идет об инциденте, произошедшем 17 сентября 2003 года. Тогда в квартире на улице Горячева было обнаружено тело 28-летней женщины с признаками насильственной смерти. Несмотря на то что по горячим следам установить виновного не удалось, следователи продолжили работу.

Представители СКР заново изучили материалы уголовного дела, включая протоколы допросов, осмотры мест происшествия и результаты ранее проведенных экспертиз. В ходе этой работы внимание правоохранителей привлек знакомый подруги, с которой проживала погибшая. В процессе допросов удалось выйти на новых свидетелей, а результаты повторных и дополнительных судебных экспертиз – криминалистической, биологической, дактилоскопической и ДНК-анализа – подтвердили версию следствия.

В январе 2025 года 60-летнего мужчину задержали в Крыму, где он на протяжении многих лет жил и работал. После установления его возможной причастности к преступлению его этапировали в Омск. На основании собранных следствием доказательств ему предъявлено обвинение по п «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и с целью скрыть другое преступление). Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На сегодняшний день следственные действия завершены и материалы уголовного дела переданы в Омский областной суд для рассмотрения по существу.