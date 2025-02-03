Омич как раз «откинулся» после совершения очередного преступления и жил у приятеля.

Сотрудники омского управления уголовного розыска совместно с крымскими коллегами задержали в республике омича, подозреваемого в убийстве, совершенном 21 год назад.

Уточняется, что в далеком 2003 году в квартире на улице Горячева обнаружено тело 28-летней женщины, умершей от удушья. Тогда раскрыть преступление не удалось.

В ходе кропотливой работы оперативники и следователи установили причастность к этому убийству 60-летнего омича. Задержали его в Симферополе. После освобождения из мест заключения летом 2024 года, где отбывал наказание за другое убийство, омич поселился у приятеля.

В ходе допроса мужчина рассказал, что в тот роковой вечер находился у знакомой, ожидая встречи с ее подругой. Но напал на хозяйку и убил ее. Но это не единственное убийство на совести омского маньяка. Подробности – в материале.