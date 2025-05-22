Омск-Информ
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·Общество

Температура воздуха поднимется до +27°C.
По данным синоптиков из Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 22 мая, в Омске и области температура установится в районе +22...+27°C.
По прогнозу, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Направление ветра юго-западное, его скорость составит 8–13 м/с. 
Атмосферное давление существенно не изменится. Напомним, что завтра, 23 мая, омичей ждет ливень, возможны гроза и град.
Мария Филимонова
·Общество

Температура воздуха поднимется до +27°C.
По данным синоптиков из Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 22 мая, в Омске и области температура установится в районе +22...+27°C.
По прогнозу, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Направление ветра юго-западное, его скорость составит 8–13 м/с. 
Атмосферное давление существенно не изменится. Напомним, что завтра, 23 мая, омичей ждет ливень, возможны гроза и град.
Мария Филимонова