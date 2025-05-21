Директор раскрыла детали подбора кадров для учебного учреждения.

Сегодня, 21 мая, мэр Омска Сергей Шелест назвал директора будущей школы № 155 в микрорайоне Серебряный Берег, бывшего заместителя директора департамента образования Наталью Васильеву. Глава еще не построенного учебного заведения поделилась подробностями формирования педагогического состава и общих принципов работы учреждения.

Директор отметила, что коллектив школы будет состоять примерно из 120 сотрудников, включая педагогов и технический персонал. Многие учителя уже присылают резюме, стремясь устроиться в современное учебное заведение.

Школа будет позиционировать себя как средняя общеобразовательная, без профильных направлений. Вопрос подбора кадров решался совместно с руководством Омского педагогического университета, планируется сотрудничество и с педагогическими колледжами.

Васильева подчеркнула особую заботу о создании комфортной атмосферы для учеников и преподавателей.

– Ждем завершения строительства. Очень хочется сделать школу самой лучшей, самой красивой, самой значимой для детей, чтобы ребятам здесь нравилось, чтобы было комфортно работать педагогам, чтобы родители сюда приходили с радостью, – отметила директор.