Студенты занимались реализацией проектов для представителей бизнеса.

В ОмГУ имени Ф. М. Достоевского подвели итоги работы IT-Акселератора в этом учебном году. Представители бизнеса предложили студентам реализовать 18 разнообразных кейсов. В их числе были: разработка сайтов, мобильных приложений, игр, систем учета и многое другое.

Студенты 3–5-го курсов факультета цифровых технологий и кибербезопасности работали над ними весь учебный год. Одна из студенческих команд разработала веб-приложение для музея имени Врубеля, который принимал участие в акции «Ночь музеев» (прошла в Омске 17 мая). С помощью приложения омичи смогли увидеть описание мероприятий, зарегистрироваться на них и приобрести билеты.

Другая команда разработала игру «Облако слов» для библиотеки имени А. С. Пушкина, где по набору слов нужно угадать литературное произведение и его автора. Игра доступна в информационных киосках библиотеки.

19 мая состоялась итоговая защита проектов. В презентации участвовали старые и новые партнеры IT-Акселератора. Они выступили экспертами и оценили результаты работы студентов. Благодаря сотрудничеству с партнерами студенты вуза могут проходить не стандартную производственную практику, а «демоверсию» реальной командной работы в сфере IT.