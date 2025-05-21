Студенты готовят тушенку, батончики и пряники.

Студенты ОмГАУ готовят и собирают специальные сухпайки для военнослужащих. Один из них – тушенка с секретным ингредиентом. Для приготовления тушенки используют мясо, лавровый лист и специи. В конце добавляют «аскорбинку».

– Тушенка – это такой высокобелковый продукт, диетический, – рассказал «12 каналу» студент Омского ГАУ Александр Третьяков. – А аскорбиновая кислота помогает сделать ее более насыщенной полезными веществами. Потом заготовка помещается в духовку, и на выходе получаем 470 граммов готового продукта.

Такая тушенка помогает быстро восстанавливать мышечную ткань и укрепляет иммунитет. Для бойцов СВО это особенно важно. Также для бойцов готовят особые сладости.

– Мы берем смесь сухофруктов и орехов, измельчаем в блендере, – объяснила студентка аграрного университета Дарья Артюк. – После того как мы их измельчили, добавляем мед и сухое молоко. Все это тщательно перемешиваем, выкладываем на противень, делаем форму и выпекаем.

Уникальность продукта в том, что он просто готовится. Не нужны никакие дополнительные манипуляции для приготовления в полевых условиях. Любопытно, что самым востребованным продуктом у бойцов стали пряники. В них содержится много сахара, что способствует концентрации внимания. Первую партию уже попробовали на передовой, солдаты остались довольны.