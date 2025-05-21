Мужчина публиковал одобрительные сообщения о действиях запрещенных украинских организаций.

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор омичу по делу, возбужденному по материалам УФСБ России по Центральному военному округу. Мужчина был признан виновным в публичном оправдании терроризма.

Следствием установлено, что подсудимый, используя личный аккаунт в одной из социальных сетей, размещал положительные комментарии в адрес запрещенных в РФ украинских террористических организаций и их участников.

Суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет).

Омичу было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима с дополнительным запретом на деятельность, связанную с размещением обращений и иных материалов в сети Интернет, сроком на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.