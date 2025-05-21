Омичи смогут сделать пожертвования муниципальному приюту для животных на фестивале «Экотопия».

В субботу, 24 мая, в Омске пройдет благотворительный фестиваль «Экотопия». Мероприятие пройдет в историческом парке «Россия – моя история» с 12:00 до 17:00. Вход свободный.

Главное событие фестиваля – сбор средств для муниципального приюта для животных. Приют проведет беспроигрышную лотерею с призами от партнеров мероприятия. Вырученные средства пойдут ему на пожертвования. Отметим, что на фестивале будут размещены QR-коды, с их помощью можно будет сделать пожертвование и без участия в лотерее.

Важная задача фестиваля – донести до омичей важность осознанного подхода к потреблению и обращению с отходами. Гостям мероприятия расскажут, как правильно выбирать качественные вещи, которые прослужат долго, а также что делать с одеждой и обувью, которые больше не актуальны. Одним из партнеров мероприятия стал региональный оператор «Магнит».

– Мы поддерживаем инициативы омичей, направленные на популяризацию раздельного сбора отходов, переработки и осознанного потребления, – рассказали в пресс-службе ООО «Магнит». – Такие мероприятия помогают формировать экологическую культуру и вовлекать жителей города и районов в решение актуальных проблем. Фестиваль «Экотопия» – это не просто праздник, а еще один шаг к улучшению экологической ситуации в регионе. Приглашаем всех омичей присоединиться к этому событию, чтобы вместе сделать окружающий мир чище и добрее.

Студенты Омского ГАУ покажут омичам уникальную разработку – велосипед, который измельчает пластиковые крышки. Это будет яркой демонстрацией, как современные технологии могут стать частью повседневной жизни и решить экологические задачи.

На фестивале омичи смогут обменяться вещами: отдать то, что уже не нужно, и найти что-то полезное для себя. Также на мероприятии будет работать выставка изделий ручной работы.

Не обойдется и без образовательной программы. Экоактивисты расскажут гостям, как модная индустрия влияет на экологию. Фотографы поделятся секретами красивых снимков, а эксперты проведут лекции по психологии и коммуникациям.