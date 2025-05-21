Представители нескольких компаний отправились в автотур по ключевому маршруту грузоперевозок.

Цифровая платформа «ОПТИ 24» и транспортная компания Delko проводят совместный автотур по ключевому маршруту грузоперевозок из России в Китай. Участники тура проедут через Тюмень, Омск, Новосибирск и Иркутск, завершив свой путь в Маньчжурии – крупном логистическом центре на границе двух стран.

В Омске участники автотура побывали на Омском НПЗ, где производят топливо на всю Россию. Также гости посетили социальные объекты, построенные при поддержке «Газпром нефти»: спортивный комплекс «G-Drive Арена» и дворовую площадку в микрорайоне Омский Кристалл. Любопытно, что ее покрытие выполнено из переработанных шин. Их собрали во время экологической акции, которую проводила в Омске сеть АЗС под брендом компании.

– Автотур – это возможность показать в реальных условиях, как наша платформа делает грузоперевозки удобнее и эффективнее и какая инфраструктура стоит за этим, – сказал директор платформы для коммерческого транспорта «ОПТИ 24» Игорь Мощук. – В Омске мы не только посетили один из самых технологичных НПЗ в стране, но и оценили социальные проекты. Нам важно, чтобы бизнес-партнеры видели не просто качество топлива и сервисов, но и системный, ответственный подход компании к развитию. Это формирует доверие и долгосрочное сотрудничество.

Завершился визит на АЗС «Газпромнефть», где участники протестировали цифровые сервисы экосистемы: заправку с помощью топливной карты, покупку сопутствующих товаров и доступ к услугам техобслуживания и вызова эвакуатора.

– Приятно видеть, что наш стратегический партнер демонстрирует высокую социальную ответственность, развивая не только технологическую, но и общественную инфраструктуру в городах присутствия, – сказал генеральный директор Delko Санджар Ашуралиев. – Было интересно побывать в музее Омского НПЗ и увидеть, как устроен такой сложный и высокотехнологичный объект. Впечатлила «G-Drive Арена» – современное пространство, где проходят значимые для города события. Теплое впечатление оставило общение с детьми, которые с азартом играли в футбол на дворовой площадке. В такие моменты понимаешь, что бизнес может влиять не только на отрасль, но и на атмосферу в городе.

Перед тем, как покинуть Омск, участники автотура взяли в дорогу фирменный кофе «Хет-трик», который можно попробовать только у нас в городе. Следующая остановка автотура – Новосибирск.