Мужчина получил 4 года и 6 месяцев заключения под стражу.

Омский районный суд вынес суровый приговор по делу о страшной автокатастрофе, произошедшей в сентябре 2020 года. 35-летний житель Омской области признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель трех человек и тяжелые ранения еще одного пассажира.

По материалам суда, трагедия произошла утром 26 сентября 2020 года на автодороге Омск – Красноярка. Мужчина, празднуя день рождения подруги жены, поздно вечером сел за руль внедорожника Volkswagen Touareg вместе с четырьмя товарищами. По пути в туманной обстановке водитель превысил скорость, потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу, затем съехал в глубокий кювет и перевернулся.

В результате крушения погибли три друга обвиняемого – мужчины в возрасте от 31 до 34 лет, в том числе молодой отец. Еще один пассажир серьезно пострадал и получил тяжелейшие травмы.

Водитель отверг обвинение, настаивая, что не находился за рулем машины в момент трагедии. Однако совокупность убедительных доказательств, включая выводы судебно-медицинской экспертизы, подтвердила его вину.

Суд назначил виновному 4 года 6 месяцев реального заключения в колонии общего режима и дополнительно лишил его права управлять транспортным средством на 2,5 года. Родственники погибших получат компенсационные выплаты за моральный ущерб в размере 3,4 млн рублей.

После оглашения приговора водитель был немедленно взят под стражу.