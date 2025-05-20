В Омске прокурор предложил суду приговорить к 6 годам 9 месяцам лишения свободы обвиняемого в автоаварии.
Прокуратура Омской области потребовала суд приговорить водителя, признанного виновным в смертельном ДТП, в котором погибли три человека и еще один серьезно пострадал, к 6 годам 9 месяцам тюрьмы.
Дело возбуждено в сентябре 2020 года, установлено, что обвиняемый, управляя Volkswagen Touareg, допустил нарушение правил дорожного движения, которое и привело к гибели людей. При этом водитель свою вину отрицал, но обвинением были представлены доказательства его причастности. На 21 мая 2025 года назначено заседание суда, ожидается, что приговор будет оглашен.
Добавим, что прокурор потребовал взыскания 18 млн рублей с виновного – компенсацию морального ущерба потерпевшим.