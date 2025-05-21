Главный организатор группировки приговорен к 3,5 года лишения свободы и штрафу.

Кормиловский районный суд Омской области завершил слушание по громкому делу о мошеннических схемах с использованием материнского капитала. Три человека признаны виновными по ч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном и особо крупном размерах).

Суд установил, что в сентябре 2019 года председатель правления кредитного потребительского кооператива «БОГГАТ» из Челябинска организовал преступную группу, в которую вошли региональный представитель кооператива и агент по недвижимости. Риэлтор занимался поиском клиентов, имеющих право на сертификат материнского капитала и намеревающихся купить жилье. Далее участников сделки принуждали указывать в документах завышенные цены на недвижимость и оформлять договоры целевых займов с кооперативом.

Полученные от Пенсионного фонда средства по фиктивным договорам следовало возвращать в кооператив, формируя иллюзию существования реальных кредитов. Этим способом обвиняемые обманули государство, получив 23 субсидии материнского капитала за период с апреля 2020-го по март 2021 года. Совокупный ущерб превысил 12 миллионов рублей.

Суд назначил главному фигуранту 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей. Остальные соучастники получили условные сроки от 2 до 3 лет. Также по требованию прокуратуры осужденные обязаны полностью возместить государству украденные средства.