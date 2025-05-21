Тарифы за электроэнергию проиндексируют 1 июля.

С 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию в России вырастут на 12,6 %, а с 1 июля 2024 года – еще на 9,3 %, сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.

– Тарифы на электроэнергию для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 12,6 %, с июля 2026 года – на 9,3 %, с 1 июля 2027 года рост тарифов на электроэнергию для населения составит 6,9 %, с июля 2028 года – 4,9 %. Такой прогноз дает Минэкономразвития России, – приводит слова парламентария «РИА Новости».

Рост тарифов связан с вложением дополнительных инвестиций в строительство новых генераций.

Кошелев отметил, что в 2022 году, согласно данным Минэнерго России, у 54 % из зарегистрированных в стране 1683 территориальных сетевых организаций (ТСО) отсутствовали инвестиционные программы развития. Выяснилось, что многие ТСО не соответствовали необходимым требованиям по надежности электроснабжения, несмотря на значительную тарифную выручку от потребителей. Поэтому было принято рациональное решение сократить число ТСО и установить для оставшихся конкретные критерии соответствия, касающиеся наличия определенного количества персонала, оборудования, быстроты устранения аварий, длины линий электропередачи и мощности трансформаторного оборудования. На сегодняшний день осталось 619 ТСО, которые обладают правом устанавливать тарифы.