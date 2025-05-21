Ожидается переменная облачность.

По данным синоптиков из Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 21 мая, в Омске и области температура установится в районе +21...+26 °C.

Обещают также облачность с прояснениями. Местами кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, западный со скоростью 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с.

Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее сообщалось, что в Омске объявлено штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют омичам избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи и слабо закрепленными конструкциями. Также не стоит оставлять автомобили возле подобных объектов.