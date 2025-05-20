Сумма контракта будет определена в ходе тендера.

Крупнейшая российская компания Wildberries заказала геодезические исследования для возведения складского комплекса в Троицком сельском поселении, недалеко от Омска. Информация о соответствующей закупочной процедуре появилась на площадке электронных торгов Bidzaar.

Заказчиком услуг выступила дочерняя структура компании, ООО «ВБ Инжиниринг». Работы необходимы для сбора актуальной информации о земельном участке, на котором планируется разместить склад, а также выявления расположения существующих коммуникаций, наземных и подземных конструкций. Результаты исследований потребуются для проектирования, согласования проекта и последующего получения разрешений на стройку.

Сумма заказа заранее не оглашается. Участникам дается возможность самим предлагать цену своих услуг. Время выполнения работ ограничено 35 днями после подписания соответствующего соглашения.