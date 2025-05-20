Сумма контракта будет определена в ходе тендера.
Крупнейшая российская компания Wildberries заказала геодезические исследования для возведения складского комплекса в Троицком сельском поселении, недалеко от Омска. Информация о соответствующей закупочной процедуре появилась на площадке электронных торгов Bidzaar.
Заказчиком услуг выступила дочерняя структура компании, ООО «ВБ Инжиниринг». Работы необходимы для сбора актуальной информации о земельном участке, на котором планируется разместить склад, а также выявления расположения существующих коммуникаций, наземных и подземных конструкций. Результаты исследований потребуются для проектирования, согласования проекта и последующего получения разрешений на стройку.
Сумма заказа заранее не оглашается. Участникам дается возможность самим предлагать цену своих услуг. Время выполнения работ ограничено 35 днями после подписания соответствующего соглашения.
Ранее сообщалось, что в Омске построят большой склад для зерна.