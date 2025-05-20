Омск-Информ
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·Общество

Выполнена половина всех работ. 

На въезде в Омск, на улице Воровского в Ленинском округе, начался ремонт дороги. Сейчас снят старый изношенный слой асфальта. Подрядчик приступил к укладке нового, используя технологию холодного ресайклирования.

– На сегодня дорожники выполнили уже 50% работ этого этапа, – рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Дорога с интенсивным автомобильным трафиком, поэтому подрядчик работает в основном в ночное время или ранним утром, а также в выходные дни.

Наталья Корнеева
·Общество

Выполнена половина всех работ. 

На въезде в Омск, на улице Воровского в Ленинском округе, начался ремонт дороги. Сейчас снят старый изношенный слой асфальта. Подрядчик приступил к укладке нового, используя технологию холодного ресайклирования.

– На сегодня дорожники выполнили уже 50% работ этого этапа, – рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Дорога с интенсивным автомобильным трафиком, поэтому подрядчик работает в основном в ночное время или ранним утром, а также в выходные дни.

Наталья Корнеева