ГК «Титан» поддержало высадку кедров в честь журналистов, которые погибли при исполнении служебного долга.

В Москве прошла эколого-патриотическая акция. В парке имени Артема Боровика высадили 50 кедров в память о журналистах, которые погибли при исполнении служебного долга. К появлению Аллеи Доблести и Славы журналистов приложила руку омская ГК «Титан». Предприятие оказало свою поддержку.

– В регионах присутствия ГК «Титан» мы помним наших героев и чтим их подвиг, сохраняя эту святую память для будущих поколений, – рассказала заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям Лариса Духанина. – Свыше ста омских журналистов принимали участие в Великой Отечественной войне. На здании, где расположен Омский союз журналистов, размещена мемориальная Доска Памяти с именами семнадцати погибших фронтовиков, работавших в СМИ. Свой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков внесли не менее сотни представителей СМИ Псковской области. В списке погибших – девять имен. В память о корреспондентах, операторах и журналистах, погибших при исполнении служебного долга, в Пскове установлен мемориал и разбит сквер.

В мероприятии приняли участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, настоятель храма Святых мучеников Анатолия и Протолеона иерей Виталий Ульянов, заместитель председателя оргкомитета всенародного проекта «Кедры Великой Победы» Ирина Степеренкова. Также в числе участников были сотрудники департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

Участники мероприятия высадили кедры на аллее.

– Комплекс мероприятий, которые мы реализуем в 2025 году в рамках проекта «Аллея Доблести и Славы журналистов» в партнерстве с Союзом журналистов России, Садом Памяти и благотворительным фондом «Добрые люди», а также с регионами и СМИ, очень внушителен, – сказала председатель оргкомитета всенародного проекта «Кедры Великой Победы» Ирина Степеренкова. – В один из ключевых разделов программы 16–17 мая вошли презентация издательского проекта «Военкоры Победы» в ТАСС, торжественное открытие мемориального комплекса в храме, митинг памяти и высадка кедров в парке имени Артема Боровика, а также акции Памяти в редакциях изданий и в регионах страны.

Основная цель международной акции направлена на то, чтобы каждый год высаживать 27 млн деревьев в память о каждом герое, который пал в годы Великой Отечественной войны. Посадка деревьев выступает символом преемственности поколений, акция позволяет увековечить память героев.

Проект аллеи появился в прошлом году, когда Союз журналистов России запустил в интернете виртуальную аллею Памяти и Славы http://галереяпамяти.сжр.рф/. После чего оргкомитет проекта «Кедры Великой Победы» вместе с всероссийской и международной акцией «Сад памяти» провели символическую высадку деревьев.

Отметим, что деревья высаживают по всех регионах России и за рубежом. В акции приняли участие миллионы добровольцев из 78 стран. Участники высадили более 130 млн деревьев. В этом году акция приурочена к юбилею Победы.