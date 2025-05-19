Сумма взяток превышает 107 тысяч рублей.

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении главного ветеринара агропромышленного предприятия. Специалист подозревается в получении незаконных вознаграждений за содействие коммерческим организациям в приобретении ветеринарных препаратов, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ (получение незаконного денежного вознаграждения за совершение действий в интересах дающего).

Согласно версии следствия, сотрудник сельхозпредприятия незаконно получал платежи от представителей коммерческих структур в общей сумме более 107 тысяч рублей. Взамен он оказывал влияние на процедуру закупки ветеринарных фармакологических препаратов.

Дело стало результатом совместных усилий Следственного комитета и отдела уголовного розыска УМВД России по Омской области. Сотруднику назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении надлежащего поведения.

В настоящий момент продолжаются следственные мероприятия, направленные на полное установление обстоятельств противоправных деяний. Наказание за данное преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.