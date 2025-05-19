Омск-Информ
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·Происшествия

Сумма взяток превышает 107 тысяч рублей.
Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении главного ветеринара агропромышленного предприятия. Специалист подозревается в получении незаконных вознаграждений за содействие коммерческим организациям в приобретении ветеринарных препаратов, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ (получение незаконного денежного вознаграждения за совершение действий в интересах дающего).
Согласно версии следствия, сотрудник сельхозпредприятия незаконно получал платежи от представителей коммерческих структур в общей сумме более 107 тысяч рублей. Взамен он оказывал влияние на процедуру закупки ветеринарных фармакологических препаратов.
Дело стало результатом совместных усилий Следственного комитета и отдела уголовного розыска УМВД России по Омской области. Сотруднику назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении надлежащего поведения.
В настоящий момент продолжаются следственные мероприятия, направленные на полное установление обстоятельств противоправных деяний. Наказание за данное преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы. 
Мария Филимонова
·Происшествия

Сумма взяток превышает 107 тысяч рублей.
Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении главного ветеринара агропромышленного предприятия. Специалист подозревается в получении незаконных вознаграждений за содействие коммерческим организациям в приобретении ветеринарных препаратов, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ (получение незаконного денежного вознаграждения за совершение действий в интересах дающего).
Согласно версии следствия, сотрудник сельхозпредприятия незаконно получал платежи от представителей коммерческих структур в общей сумме более 107 тысяч рублей. Взамен он оказывал влияние на процедуру закупки ветеринарных фармакологических препаратов.
Дело стало результатом совместных усилий Следственного комитета и отдела уголовного розыска УМВД России по Омской области. Сотруднику назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении надлежащего поведения.
В настоящий момент продолжаются следственные мероприятия, направленные на полное установление обстоятельств противоправных деяний. Наказание за данное преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы. 
Мария Филимонова