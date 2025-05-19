От судна, стоявшего в порту Лабытнанги, почти ничего не осталось.

Теплоход «Александр Маринеско», принадлежащий обанкроченному ООО «Компания «Север» из Омска, затоплен в реке Обь на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. В качестве компенсации ООО «Полар» из Лабытнанги выплатит омичам 18,6 млн рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на информацию Арбитражного суда ЯНАО.

В октябре 2015 года «Александр Маринеско» самостоятельно прибыл в Лабытнанги, его теплоход приняли на хранение. Через восемь лет, в октябре 2023 года, владелец обнаружил, что от теплохода почти ничего не осталось.

– Отсутствовали носовой брашпиль, два якоря с цепью, кормовой шпиль, командоконтроллер, кабельные трассы, а также электродвигатели общей мощностью 30 кВт и путевой компас со станиной. Кроме того, помещение, в котором расположен главный двигатель, было полностью затоплено, – пишет URA.RU.

ООО «Компания Север» – предприятие из Омска, занималось реализацией транспорта. В 2016 году Омский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ по результатам рассмотрения материалов проверки Омской транспортной прокуратурой возбудил уголовное дело в отношении президента ООО «Компания «Север». Ему вменяют в вину полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы работникам. Позже компания была признана банкротом. Конкурсное производство суд ввел в апреле 2020 года. Имущество компании распродавалось до июля 2024 года, в том числе и этот теплоход.