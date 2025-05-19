Потерпевшая не дожила до вступления приговора в силу.

Прокуратура Пензенской области сообщила о завершении дела против молодого омича, которого признали виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

Согласно материалам следствия, осенью 2023 года 24-летний мужчина вошел в сговор с неназванными участниками схемы, целью которых было похищение крупной денежной суммы у пожилых граждан.

Так, омич обманул 95-летнюю пенсионерку. Он представился женой сына потерпевшей и сообщил недостоверную информацию о том, что супруга стала виновницей ДТП и в целях непривлечения ее к уголовной ответственности необходимо заплатить денежные средства водителю, который подъедет к дому. Получив согласие, мошенник похитил у нее 100 тысяч рублей. Почти всю сумму омич отправил своему куратору, забрав себе лишь 5 тысяч рублей.

Потерпевшая скончалась, поэтому далее интересы семьи представлял ее сын.

Выяснилось, что преступник ранее был осужден за аналогичные махинации во Владимирской области, где отбывал заключение. В суде обвиняемый признал вину, объяснив, что действовал из-за финансовых трудностей.

Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 4-летнего тюремного заключения в исправительной колонии общего режима. Осужденный выразил несогласие с установленным сроком и подал апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию, утверждая, что имеются основания для уменьшения продолжительности тюремного заключения.

Апелляционный суд оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения. Приговор вступил в силу.