Предполагается, что комплекс будет включать бани, СПА, бассейны, зону фудкорта и открытую зону отдыха.
Заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко провел встречу с коллегами из Агентства развития и инвестиций, представителями администрации города Омска и инвесторами.
Целью встречи было обсуждение перспективы двух инвестиционных проектов, предложенных компаниями ООО «Инвеста» и ООО «УК «Термолэнд».
– Ключевой вопрос – подбор оптимальных земельных участков для размещения комплексов. Реализация этих проектов важна для развития туристической инфраструктуры и создания новых рабочих мест в Омске, – рассказал Шпиленко.
Общий объем инвестиций составит более 1 миллиарда рублей, предполагается трудоустроить более 180 человек.
Ранее сообщалось, что комплекс разместится на территории 7 тысяч кв. метров и будет включать в себя бани и СПА, 5 бассейнов, зону фудкорта, а также открытую зону площадью 8,5 тыс. кв. м, где разместятся бани и сауны по традициям разных народов мира с различными режимами температур и влажности, зона отдыха и парковка.