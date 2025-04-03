Зона отдыха сможет вместить 2 тысячи человек.

Вчера, 2 апреля, на инвесткомитете под руководством губернатора Омской области Виталия Хоценко рассмотрели проект создания городского центра отдыха и здоровья.

Предполагается строительство комплекса на 7 тысяч кв. метров, который будет включать в себя: бани и СПА, 5 бассейнов, зону фудкорта, а также открытую зону площадью 8,5 тысячи кв. метров, где разместятся бани и сауны по традициям разных народов мира с различными режимами температур и влажности, зона отдыха и парковка. Посетители также могут заняться аквааэробикой, дыхательной гимнастикой, грязелечением и посетить мастер-классы по парению.

Заявлено, что комплекс «Омские термы» сможет вместить 2000 человек единовременно. Инициатор проекта готов выделить на строительство 1,4 миллиарда рублей.

На заседании комитета отметили, что строительство такого объекта важно для туристической привлекательности региона. Новый оздоровительный комплекс станет точкой притяжения для омичей и гостей города.