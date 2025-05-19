Омск-Информ
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·Политика

Сергей Казанков утвердился в должности спустя полгода работы в статусе врио.

Сергей Казанков официально возглавил Муромцевский район Омской области. Как сообщили в районной администрации, его вступление в должность состоялось в пятницу, 16 мая.

Напомним, Сергей Казанков фактически руководит Муромцевским районом с ноября 2024 года. Он занял пост после отставки предыдущего главы Вячеслава Девятерикова, но с тех пор находился в статусе исполняющего обязанности. До этого Казанков занимал должность заместителя главы района по вопросам ЖКХ.

Алексей Новиков
·Политика

Сергей Казанков утвердился в должности спустя полгода работы в статусе врио.

Сергей Казанков официально возглавил Муромцевский район Омской области. Как сообщили в районной администрации, его вступление в должность состоялось в пятницу, 16 мая.

Напомним, Сергей Казанков фактически руководит Муромцевским районом с ноября 2024 года. Он занял пост после отставки предыдущего главы Вячеслава Девятерикова, но с тех пор находился в статусе исполняющего обязанности. До этого Казанков занимал должность заместителя главы района по вопросам ЖКХ.

Алексей Новиков