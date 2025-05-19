Основной причиной задержек является позднее прибытие самолетов.

Сегодня, 19 мая, омские пассажиры столкнулись с длительным ожиданием: утро началось с серии задержек трех рейсов, отправляющихся из Омского аэропорта.

Рейс авиакомпании «Южный Ветер» (№ 2S066) в Анталью, запланированный на 01:35 ночи, задержался на полтора часа и стартовал только в 03:19.

Следующим последовал небольшой сдвиг во времени вылета рейса DP6522 авиакомпании «Победа», следующего в Москву (Шереметьево): отправление состоялось не в положенные 05:10, а в 05:45.

Последняя заминка пришлась на рейс ЕО480 авиакомпании «Икар», следовавший в Сочи. Несмотря на первоначально обозначенное время вылета в 07:25, воздушное судно поднялось в воздух только спустя час – в 08:25.

Как следует из данных онлайн-табло, причиной задержек является позднее прибытие бортов, предназначенных для этих рейсов. Всех пассажиров своевременно информировали о текущих изменениях в графике движения самолетов.