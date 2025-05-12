Борт отправился в столицу почти на полтора часа позже запланированного.

Сегодня, 12 мая, вновь зафиксирована задержка вылета из Омска в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. Согласно информации, размещенной на сайте Омского аэропорта, вместо положенных 6:30 борт отправился в столицу лишь в 7:54, то есть почти с полуторачасовым опозданием. Точная причина сбоя в графике неизвестна.

Ранее сообщалось, что крупный сбой в авиасообщении между Омском и Москвой наблюдался 7 мая, когда один из рейсов был отсрочен на сутки, а следом произошли очередные отмены нескольких рейсов. Тем не менее уже через три дня ситуация пришла в норму.