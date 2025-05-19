Создание каталога частной коллекции пластинок известного предпринимателя и мецената Святослава Капустина стало неоценимым вкладом в культурное наследие и шагом для популяризации дискографии.

В Омской областной библиотеке имени Пушкина прошла церемония дарения уникального издания – «Каталога граммофонных пластинок конца XIX — середины XX века». Это описание более 3500 композиций, сохраненных на виниловых дисках из частной коллекций известного предпринимателя и мецената Святослава Капустина.

Каталог тиражом 500 экземпляров издан благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» и ранее был презентован в Российской государственной библиотеке.

– Тема каталога – это величайшая наша забытая музыкальная культура. Но сегодня мало кто знает, что лидирует в мире из композиторов по прослушиванию – Петр Ильич Чайковский. Каждые три секунды играют музыку Чайковского. У него 126 романсов, все их исполнял Лемешев. И это все есть в коллекции Святослава Николаевича… Я думаю, что наше издание откроет очень много страниц нашей великой музыкальной культуры. И надеюсь, что каталог поможет тем, кто сегодня работает с молодежью в части знаний музыкальной культуры, – отметил книгоиздатель, историк, коллекционер, глава благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов.

Каталог – это не просто описание произведений, записанных на дисках, и самих пластинок. По сути, уникальное издание является энциклопедией, где отражена история мировой звукозаписи. Грампластинки сгруппированы по их производителям, дается историческая справка о каждой звукозаписывающей компании.

И даже отражено такое явление, как «пиратство» в производстве грампластинок, существовавшее уже в начале ХХ века. Каталог состоит из двух частей. В первой описываются дореволюционные грампластинки, во второй – «винил» советского периода. Систематизацией каталога и описанием композиций занимался омский композитор Лев Федоров.

Владелец коллекции Святослав Капустин рассказал, как он начал собирать пластинки.

– Музыку люблю с малого возраста, с полутора лет звучали пластинки, уже были электропроигрыватели. Позднее математику изучал под музыку. В образовании ребенка обязательно должна быть музыка. Она хорошо развивает человека, в том числе память, – считает Святослав Капустин. – Мы живем на стыке изменения парадигмы нашей жизни. Сейчас мы ищем смыслы: как сохранить книгу, какой будет образ будущего? Все перешло в электронный формат, а сама книга вроде как умирает. Наверное, надо что-то технологически решать. Условно: научить книгу разговаривать с человеком. Чтобы можно было и с героем, и с автором книги поговорить. Например, на основе искусственного интеллекта загрузить всю информацию про того же Достоевского. И сами произведения, и критику, и аналитику… Вполне возможно с Федором Михайловичем порассуждать на любые темы. И нечто подобное с музыкой происходит. Условно, музыка ушла в цифровой формат. Последние пластинки я помню, когда в политехническом учился. Получал стипендию 40 рублей, половина уходила на пластинки. Только их было трудно купить. Сейчас есть коллекция и самому хочется все послушать.

Но дело в том, что старинная пластинка – вещь хрупкая, по сути музейный экспонат. И коллекционер решил оцифровать свою фонотеку в высоком качестве звука. Так, чтобы сохранилось аутентичное звучание, со всеми виниловыми особенностями, главное – чтобы звук был таким же теплым и объемным, как и при прослушивании пластинок. Оцифровка – задача нетривиальная, занимающая много времени. По самым скромным подсчетам, на это уйдет полтора-два года. А если сохранять все нюансы звучания, то гораздо больше. Тем не менее за эту задачу взялась доцент кафедры теории и методики музыкального и эстетического воспитания ОмГПУ, организатор Международного фестиваля-конкурса хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Хоровые игры Сибири» Татьяна Капустина при помощи студентов-волонтеров.

– Радостно, что винил возвращается, хотя и в новом формате. Но все-таки цифра – это не та философия процесса, когда нужно пластинку подготовить, ее перевернуть. Существует определенная какая-то метафизика всего состояния человека: при прослушивании пластинки нужна определенная настройка на музыкальное произведение. На самом деле, каждые 25 лет вокальное искусство меняется в воспроизведении и в восприятии. То есть вот представьте, если первые грампластинки, которые у нас в коллекции есть, это конец XIX века и начало XX в., то вот, разделив на 25, получается, что 4 раза уже изменилась и трансляция музыкального произведения, и восприятие его. Сохраняя эту коллекцию, мы предоставляем возможность современникам послушать, что и как звучало в тот или иной период, – подчеркнула Татьяна Капустина.

О процессе оцифровки коллекционных пластинок снят ролик, в котором показано, насколько этот процесс трудоемкий.

Некоторые пластинки, по признанию Капустиной, страшно брать в руки, ведь им больше ста лет. Винил сначала очищается щеткой, затем пылесосом. Только на прослушивание и оценку одной композиции уходит не менее 15–20 минут.

После того как вся коллекция будет переведена в цифровой формат, она станет общедоступна. Пока рано говорить, на какой именно платформе. По словам Святослава Капустина, предварительные переговоры прошли со Сбером, у которого есть сервис СберЗвук.

Добавим, что уникальный каталог в дар получили: Омская областная научная библиотека имени Пушкина, музей изобразительных искусств имени Врубеля, литературный музей имени Достоевского, муниципальные и городские библиотеки, а также библиотеки Омской филармонии, детской школы искусств им. Янкелевича, Областного колледжа культуры и искусств.

Фото: Никита Кудрявцев