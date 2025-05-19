Всего за пять лет в регионе погибли 308 человек.

С 2020 по 2024 год в Омской области утонули 40 детей и 268 взрослых. За последние пять лет 220 человек из общего числа утонувших погибли в сезон купания, сообщает портал НГС55 со ссылкой на данные регионального МЧС.

Как уточнили в ведомстве, больше всего подобных трагедий произошло в 2020 году – тогда в области утонули 94 человека, в том числе 35 – в Омске. Среди погибших было 12 детей. Наименьшее число случаев зафиксировано в прошлом году: 29 человек в области и 10 – в Омске.

– Статистика гибели людей на водных объектах, несмотря на снижение показателей, остается напряженной. В текущем году в районах Омской области зарегистрировано четыре факта гибели людей, двое из которых – дети, – сообщили в региональном МЧС.

В ведомстве упомянули, что официальный купальный сезон начнется 1 июня и продлится до конца августа.

Напомним, что ранее, 1 мая, на озере Большой Бурень в Усть-Ишимском районе утонули двое детей. Братья ушли гулять, а позже их тела нашли в водоеме.