Омск-Информ
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·Общество

Прощание с бойцом пройдет 20 мая у Дома культуры в п. Новоомский.

В администрации Новоомского сельского поселения рассказали, что 3 декабря прошлого года при выполнении боевых задач на СВО погиб местный житель Алексей Зюзько

Известно, что боец ушел на специальную военную операцию по мобилизации в 2024 году. 

Информации о том, при каких обстоятельствах погиб Алексей Зюзько, пока нет. Прощание с ним состоится 20 мая в 12:00 у Дома культуры в п. Новоомский. Захоронение пройдет на кладбище с. Троицкое.

Алексей Новиков
·Общество

Прощание с бойцом пройдет 20 мая у Дома культуры в п. Новоомский.

В администрации Новоомского сельского поселения рассказали, что 3 декабря прошлого года при выполнении боевых задач на СВО погиб местный житель Алексей Зюзько

Известно, что боец ушел на специальную военную операцию по мобилизации в 2024 году. 

Информации о том, при каких обстоятельствах погиб Алексей Зюзько, пока нет. Прощание с ним состоится 20 мая в 12:00 у Дома культуры в п. Новоомский. Захоронение пройдет на кладбище с. Троицкое.

Алексей Новиков