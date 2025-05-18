Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Вчера вечером, 17 мая, авиалайнер Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс SU-1689 по маршруту Омск – Москва, столкнулся с серьезным техническим сбоем.

Экипаж воздушного судна во время снижения на высоту 3 650 метров над Москвой подал сигнал срочности (Pan-Pan), уведомив диспетчеров о прекращении работы одного из двигателей. Вследствие этого аэропорт Шереметьево перешел в режим повышенной готовности с объявлением сигнала тревоги синего уровня.

Несмотря на сложную ситуацию, экипаж благополучно приземлил самолет спустя десять минут после объявления тревожного сигнала. Все пассажиры и члены экипажа находились в безопасности, никто не пострадал.

Самолет сняли с последующей эксплуатации, а расследование причин остановки двигателя взяла на себя специальная комиссия Росавиации.