Омск-Информ
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·Общество

Вылет был отложен для осмотра полосы.
Вчера, 2 мая, самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Омска в Москву, прервал взлет из-за проблемы с тормозной системой. О случившемся сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT. Инцидент произошел в 08:42 по омскому времени. Экипаж доложил о неполадках в тормозах и попросил проверить полосу. Через пять минут экипаж подтвердил исправность самолета и возможность продолжения полета.
Изначально вылет должен был состояться в 08:05 утра, однако фактически самолет поднялся в воздух лишь спустя 42 минуты задержки. Онлайн-табло аэропорта Шереметьево фиксирует успешную посадку борта в столице в 09:16 утра по московскому времени.
Мария Филимонова
·Общество

Вылет был отложен для осмотра полосы.
Вчера, 2 мая, самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Омска в Москву, прервал взлет из-за проблемы с тормозной системой. О случившемся сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT. Инцидент произошел в 08:42 по омскому времени. Экипаж доложил о неполадках в тормозах и попросил проверить полосу. Через пять минут экипаж подтвердил исправность самолета и возможность продолжения полета.
Изначально вылет должен был состояться в 08:05 утра, однако фактически самолет поднялся в воздух лишь спустя 42 минуты задержки. Онлайн-табло аэропорта Шереметьево фиксирует успешную посадку борта в столице в 09:16 утра по московскому времени.
Мария Филимонова