Возбуждено два уголовных дела.
Вчера вечером, 17 мая, на улице Народной в селе Зеленое Поле Омского района произошел дорожный инцидент. Водитель автомобиля Ford Fiesta сбил велосипедистку – 27-летнюю девушку, после чего уехал с места происшествия.
Пострадавшая получила травмы и нуждалась в медицинской помощи. Вскоре полицейские обнаружили машину подозреваемого в кювете на трассе Петровка – Лузино. Автомобиль имел следы участия в столкновении.
Спустя некоторое время правоохранительными органами был задержан предполагаемый виновник – 49-летний мужчина, проживающий в Москаленском районе. Этот маршрут являлся ежедневным путем следования мужчины на работу в Омск.
Возбуждены два административных производства против правонарушителя:
- Оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).
- Отказ от прохождения медицинского освидетельствования при наличии признаков алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).
Материалы расследования направлены в компетентные органы для принятия решения о дальнейших действиях.