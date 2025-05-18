Пострадавшая женщина была доставлена в медицинское учреждение.

Вчера вечером, 17 мая, примерно в 20:30 сотрудники ГИБДД зафиксировали факт аварии с пострадавшей в поселке Зеленое Поле Омского района. Инцидент произошел на улице Народной, где автомобиль марки Ford Fiesta (государственный регистрационный знак X586SV55), двигаясь по дороге, совершил наезд на 27-летнюю женщину-велосипедистку. Сразу после столкновения виновник покинул место происшествия.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для осмотра и дальнейшего лечения.

Следственными органами проводится проверка обстоятельств произошедшего, чтобы установить детали случившегося и выявить причины аварии.

Всех очевидцев происшествия или лиц, обладающих какой-либо информацией относительно данной аварии или возможного местоположения скрывшегося водителя, просят обратиться по телефону горячей линии: +7 (3812) 79-35-04 или набрать номер экстренных служб 102.

Будут проведены мероприятия по установлению личности нарушителя и привлечению его к ответственности согласно действующему законодательству.