В текущем году для озеленения города будет использовано 446 деревьев, 1896 кустарников и 1000 многолетников.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о планах благоустройства городской среды, отметив успехи специалистов зеленой службы УДХБ, построивших 13 парников.

Специалисты управления создали в местном питомнике систему выращивания зеленого материала. В настоящее время там успешно развиваются молодые растения:

Лиственные и хвойные деревья возрастом 3–5 лет – 1 200 штук.

Молодые декоративные кустарники возрастом 1–3 года – 4 200 экземпляров.

Многолетние цветущие растения – 1 000 кустов.

Уже в ближайшее время значительная часть растений перейдет в стадию готовности для высадки на городских территориях.

– По мере достижения необходимого стандарта саженцы будут переданы для высадки на городские объекты. В этом году для озеленения улиц и пространств планируем использовать 446 деревьев и 1 896 декоративных кустарников и 1 000 многолетников, выращенных собственными силами, – соощил мэр.

Однако работа на этом не остановится. В питомнике запланирована заготовка нового посадочного материала, включающего:

новые деревья – 530 (включая хвойные породы);

новые кустарники – более 17 000;

дополнительные многолетние цветы – 2 000.

Среди культивируемых растений выделяются популярные сорта и виды, востребованные в городском озеленении: флоксы, лилейники, дербенник, хоста, котовник, курильский чай, барбарис, спирея, рябина, дуб, вяз, клен, ива, можжевельник, сосна, черемуха и другие.

Шелест подчеркнул, что ассортимент постоянно пополняется новыми видами и сортами, улучшающими внешний вид города и обогащающими флору Омска.