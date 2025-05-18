В Москаленском районе прошла церемония прощания с бойцом.

Москаленский район простился со своим земляком, 32-летним Антоном Кудышевым, погибшим в зоне специальной военной операции.

Антон родился в рабочем поселке Москаленки в 1993 году. Окончив школу, он переехал в Ханты-Мансийск, затем получил среднее образование в Омском летно-техническом колледже. В 2013-2014 годах проходил срочную службу в морской пехоте. До того как подписать контракт на военную службу в ноябре 2023 года, работал в омском подразделении РЖД.

8 ноября 2023 года Антон подписал контракт с Минобороны РФ и встал на защиту Родины. Его военная служба началась в артиллерийских подразделениях, а затем продолжилась в штурмовом батальоне имени Шаймуратова. За проявленные отвагу и мужество в апреле 2024 года указом Президента России ему была присвоена высокая государственная награда – орден Мужества.

Жизнь Антона Кудышева оборвалась 26 апреля 2025 года при при выполнении боевого задания на Южнодонецком участке фронта. У него остались супруга и семилетняя дочь.