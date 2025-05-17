Омск-Информ
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·Общество

Власти заявляют о невозможности заключения нового контракта с перевозчиком.

В райцентре Черлак на юге Омской области прекратилось автобусное сообщение. Рейсовый автобус перестал ездить накануне, 16 мая, сообщили в администрации Черлакского городского поселения.

– С 16 мая 2025 года на неопределенный период будет приостановлено движение рейсового автобуса по р. п. Черлак в связи с невозможностью заключения нового контракта с перевозчиком, – говорится в заявлении администрации.

Обычно в таких ситуациях власти проводят конкурс по поиску нового перевозчика. 

·Общество

Власти заявляют о невозможности заключения нового контракта с перевозчиком.

В райцентре Черлак на юге Омской области прекратилось автобусное сообщение. Рейсовый автобус перестал ездить накануне, 16 мая, сообщили в администрации Черлакского городского поселения.

– С 16 мая 2025 года на неопределенный период будет приостановлено движение рейсового автобуса по р. п. Черлак в связи с невозможностью заключения нового контракта с перевозчиком, – говорится в заявлении администрации.

Обычно в таких ситуациях власти проводят конкурс по поиску нового перевозчика. 