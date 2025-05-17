Рустам Набиев 10 лет назад лишился обеих ног, однако не веры в людей.

Житель Башкирии Рустам Набиев, выживший при обрушении казармы в Омске летом 2015 года, активно помогает бойцам СВО, сообщает издание «АиФ в Омске». За последнее время он отправил «за ленточку» внедорожник UAZ Hunter, запчасти для ремонта автомобиля, а также партию рюкзаков.

Казарма в 242-м учебном центре ВДВ в Омске рухнула поздно вечером 12 июля 2015 года. В результате трагедии погибли 24 солдата-срочника, многие их сослуживцы стали инвалидами. Рустам Набиев был последним, кого вытащили из-под завалов. Ему ампутировали обе ноги, но произошедшее не сломило дух парня: он по-прежнему верит в людей и активно участвует в жизни страны. Набиев стал первым человеком, который на одних руках взобрался на Эльбрус – самую высокую точку России.