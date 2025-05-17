Омск-Информ
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На ключевом дорожном объекте Левобережья сейчас заняты более 70 работников подрядной организации.

Реконструкцией бульвара Архитекторов на Левобережье Омска занимаются более 70 сотрудников подрядной организации «СтройТраст», работы ведутся на протяжении всей 4-километровой дороги, в них задействованы свыше 30 единиц техники, сообщил мэр города Сергей Шелест.

Накануне омичи жаловались в соцсетях и телеграм-каналах, что работы на бульваре снова остановились. Дорогу должны сдать ко Дню города в августе.

– Работы проходят на всем протяжении четырехкилометрового бульвара, активнее всего сегодня на участке от Степанца до Крупской. В целом в процессе задействованы более 70 человек и 30 единиц техники, – написал Шелест в своем телеграм-канале.  

Первый заместитель директора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков признал, что у подрядчика было отставание от графика работ. 

– Было небольшое отставание от графика, которое уже удалось сократить – с 11 до 2 %. Сейчас выходим в ту фазу, когда сможем нарастить темпы, в том числе за счет и погодных условий. Техника и люди в наличии, так что пока не видим серьезных опасений для срыва срока реконструкции дороги, – заявил Шестаков.

Сейчас на бульваре Архитекторов начали монтировать фонари и формировать будущие тротуары.

– Приступили к монтажу уличных светильников. Всего для освещения дороги и пешеходных зон установят более 650 ламп трех уровней мощности, – рассказал мэр. – Параллельно подрядчик занимается устройством гранитного бордюрного камня проезжей части, а также «рисует» бетонными поребриками зоны пешеходного тротуара и велодорожки, которые будут выполнены из плитки и красного асфальтобетона соответственно.

Бульвар Архитекторов начали ремонтировать осенью 2023 года. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 70 %.

·Авто

На ключевом дорожном объекте Левобережья сейчас заняты более 70 работников подрядной организации.

Реконструкцией бульвара Архитекторов на Левобережье Омска занимаются более 70 сотрудников подрядной организации «СтройТраст», работы ведутся на протяжении всей 4-километровой дороги, в них задействованы свыше 30 единиц техники, сообщил мэр города Сергей Шелест.

Накануне омичи жаловались в соцсетях и телеграм-каналах, что работы на бульваре снова остановились. Дорогу должны сдать ко Дню города в августе.

– Работы проходят на всем протяжении четырехкилометрового бульвара, активнее всего сегодня на участке от Степанца до Крупской. В целом в процессе задействованы более 70 человек и 30 единиц техники, – написал Шелест в своем телеграм-канале.  

Первый заместитель директора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков признал, что у подрядчика было отставание от графика работ. 

– Было небольшое отставание от графика, которое уже удалось сократить – с 11 до 2 %. Сейчас выходим в ту фазу, когда сможем нарастить темпы, в том числе за счет и погодных условий. Техника и люди в наличии, так что пока не видим серьезных опасений для срыва срока реконструкции дороги, – заявил Шестаков.

Сейчас на бульваре Архитекторов начали монтировать фонари и формировать будущие тротуары.

– Приступили к монтажу уличных светильников. Всего для освещения дороги и пешеходных зон установят более 650 ламп трех уровней мощности, – рассказал мэр. – Параллельно подрядчик занимается устройством гранитного бордюрного камня проезжей части, а также «рисует» бетонными поребриками зоны пешеходного тротуара и велодорожки, которые будут выполнены из плитки и красного асфальтобетона соответственно.

Бульвар Архитекторов начали ремонтировать осенью 2023 года. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 70 %.