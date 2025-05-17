На ключевом дорожном объекте Левобережья сейчас заняты более 70 работников подрядной организации.

Реконструкцией бульвара Архитекторов на Левобережье Омска занимаются более 70 сотрудников подрядной организации «СтройТраст», работы ведутся на протяжении всей 4-километровой дороги, в них задействованы свыше 30 единиц техники, сообщил мэр города Сергей Шелест.

Накануне омичи жаловались в соцсетях и телеграм-каналах, что работы на бульваре снова остановились. Дорогу должны сдать ко Дню города в августе.

– Работы проходят на всем протяжении четырехкилометрового бульвара, активнее всего сегодня на участке от Степанца до Крупской. В целом в процессе задействованы более 70 человек и 30 единиц техники, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Первый заместитель директора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков признал, что у подрядчика было отставание от графика работ.

– Было небольшое отставание от графика, которое уже удалось сократить – с 11 до 2 %. Сейчас выходим в ту фазу, когда сможем нарастить темпы, в том числе за счет и погодных условий. Техника и люди в наличии, так что пока не видим серьезных опасений для срыва срока реконструкции дороги, – заявил Шестаков.

Сейчас на бульваре Архитекторов начали монтировать фонари и формировать будущие тротуары.

– Приступили к монтажу уличных светильников. Всего для освещения дороги и пешеходных зон установят более 650 ламп трех уровней мощности, – рассказал мэр. – Параллельно подрядчик занимается устройством гранитного бордюрного камня проезжей части, а также «рисует» бетонными поребриками зоны пешеходного тротуара и велодорожки, которые будут выполнены из плитки и красного асфальтобетона соответственно.

Бульвар Архитекторов начали ремонтировать осенью 2023 года. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 70 %.