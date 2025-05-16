Горожане жалуются на долгие ожидания на перекрестках в первый день ограничений движения.

Сегодня, 16 мая, участок от пешеходного перехода между Драматическим театром и музеем Врубеля до перекрестка улиц Ленина и Партизанской переходит в статус пешеходной зоны. Изменения вступили в силу сегодня в 20:00 и будут действовать до вечера воскресенья, также до 20:00. Данная практика будет реализовываться регулярно до окончания лета.

Однако омичи уже в первый день перекрытия Любинского проспекта выразили недовольство из-за некорректно работающих светофоров. Жалоба появилась в телеграм-канале «Аварийный Омск».

- Администрация, вы конечно молодцы, перекрыли часть Любинского. Но светофор то зачем оставили работать? 15 секунд зелёного и 98 секунд красного. Кто там едет эти полторы минуты??? - рассказал автолюбитель (орфография и пунктуация автора сохранены).

Администрация города пока никак не комментировала ситуацию.