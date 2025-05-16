С сегодняшнего дня движение электросамокатов ограничено по вечерам пятницы и в выходные.

С сегодняшнего дня на Любинском проспекте в Омске вступили в силу новые ограничения: движение по центральной улице города официально закрыто для электросамокатов.

Сервисы проката Whoosh и «Юрент» обновили свои карты, обозначив пешеходный участок как запретную зону.

Теперь прокатные самокаты автоматически блокируются на подходах к проспекту и не позволяют заехать на него.

Запрет будет действовать каждую неделю: с 18:00 до 23:59 по пятницам, с 00:00 до 23:59 в субботу и с 00:00 до 19:59 по воскресеньям.

Напомним, что идея сделать Любинский проспект пешеходным обсуждалась в городе более 15 лет, но реальная реализация стала возможной лишь в нынешнем году. Такая схема будет применяться на регулярной основе до 31 августа.

По сути, нынешняя новация от кикшеринговых компаний отменяет предыдущую недоработку, по которой самокатчикам разрешили беспрепятственно кататься по перекрытому для машин Любинскому проспекту.