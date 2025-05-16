Памятник станет подарком для жителей от застройщика.

В Омске планируется установка бюста, посвященного Александру Пушкину. Как отмечает автор идеи, проект примечателен тем, что памятник великому поэту появится не на центральной площади или в парке, а во дворе одного из жилых комплексов. Об этом сообщает портал «СуперОмск».

Проект жилого комплекса «На Пушкина» предусматривает установку бюста Пушкина. Скульптура, стилизованная под бронзу, будет размещена на постаменте, имитирующем мрамор. Судя по эскизам, памятник появится во дворе комплекса и, вероятно, станет подарком от строительной компании.

Новый дом возводят в Центральном округе Омска на пересечении улиц Пушкина, Маршала Жукова, Потанина и Бульварной. Застройщик позиционирует этот район как «тихий центр» города. Клубный дом будет включать три корпуса и выполнен в современном архитектурном стиле.

Ранее на этом участке располагались аварийные двухэтажки, которые снесли в 2017–2018 годах. После сноса решение по использованию земли затянулось на несколько лет, после чего участок передали застройщику в аренду.

Напомним, что в 2024 году проект жилого комплекса получил положительное заключение экспертизы, после чего было выдано разрешение на строительство. Строительные работы будет осуществлять компания «Нордстрой».