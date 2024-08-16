Омск-Информ
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·Общество

Этим займется та же предпринимательница, что возводила ЖК «Мирапорт».
На улице Пушкина в Омске построят новый жилой комплекс. Как сообщает «Город55», участок площадью 8,9 тыс. кв.м., освободившийся после сноса аварийных двухэтажек, власти сдали в аренду компании «Нордстрой».
Накануне «зеленая комиссия» согласовала компании вырубку на этом участке 50 деревьев (из них 40 — аварийные) и 650 кв. м поросли клена и тополя. За это застройщик заплатит в бюджет 441,18 тыс. рублей и высадит на территории нового ЖК 24 дерева, 79 кустарников и 2500 кв.м. газона.
Отметим, что «Специализированный застройщик „Нордстрой“» принадлежит Кириллу Козловскому и Элине Шихмирзаевой. Последняя также является одним из учредителей компании «Причал 55», которая занималась возведением ЖК «Мирапорт». Эту стройку приостановили из-за нарушений.
·Общество

Этим займется та же предпринимательница, что возводила ЖК «Мирапорт».
На улице Пушкина в Омске построят новый жилой комплекс. Как сообщает «Город55», участок площадью 8,9 тыс. кв.м., освободившийся после сноса аварийных двухэтажек, власти сдали в аренду компании «Нордстрой».
Накануне «зеленая комиссия» согласовала компании вырубку на этом участке 50 деревьев (из них 40 — аварийные) и 650 кв. м поросли клена и тополя. За это застройщик заплатит в бюджет 441,18 тыс. рублей и высадит на территории нового ЖК 24 дерева, 79 кустарников и 2500 кв.м. газона.
Отметим, что «Специализированный застройщик „Нордстрой“» принадлежит Кириллу Козловскому и Элине Шихмирзаевой. Последняя также является одним из учредителей компании «Причал 55», которая занималась возведением ЖК «Мирапорт». Эту стройку приостановили из-за нарушений.