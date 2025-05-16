Церемония прощания с бойцом состоится 19 мая у мемориала в селе Чередово.

В администрации Оконешниковского района Омской области рассказали, при выполнении боевого задания на СВО погиб местный житель Виктор Иванов.

В некрологе указано, что участник специальной военной операции проявил стойкость и отвагу, а для земляков останется примером настоящего патриота своей страны.

Информации о том, когда именно Виктор Иванов был направлен на спецоперацию и при каких обстоятельствах погиб, пока нет. Прощание с ним состоится в понедельник, 19 мая, в 12:40 у мемориала в селе Чередово.