Колосовский суд удовлетворил иски прокурора о моральном вреде, причиненном 9- и 11-летним детям.

Колосовский районный суд Омской области сообщил, что в апреле 2025 года рассмотрел два гражданских иска, поданных прокурором района к администрации Колосовского муниципального района. Поводом для обращений стала необходимость компенсации морального вреда, причиненного детям 9 и 11 лет в результате нападения бездомных собак.

– В обоснование исковых требований прокурор указал, что оба несовершеннолетних в разное время, направляясь по центральным улицам райцентра, подверглись нападению псов большого роста, укусивших детей за голени, причинив им телесные повреждения, – рассказали в суде.

Они также добавили, что дети, получившие травмы, были доставлены в БУЗОО «Колосовская ЦРБ», где им обработали раны и сделали прививки от столбняка. Медицинское лечение продолжается до сих пор.

Прокурор потребовал с администрации Колосовского района выплатить в пользу детей, представленных их родителями, компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей каждому.

– Судом было установлено, что причиненный укусом собаки без владельца вред здоровью истца находится в прямой причинной связи с недостаточно эффективной организацией мероприятий по отлову бесхозяйных животных администрацией района, что повлекло за собой свободное пребывание собаки с агрессивным поведением на улице, – заявили в пресс-службе ведомства.

Требования прокурора были удовлетворены, и из бюджета Колосовского муниципального района Омской области в пользу каждого из несовершеннолетних была взыскана компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

Решение суда еще не вступило в законную силу.