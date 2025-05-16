Теперь можно будет смотреть рекламу во время поездки на работу.

Автобусы омского предприятия «ПП № 8» планируют оборудовать современными видеоэкранами для объявления остановок и демонстрации рекламных роликов. Об этом сообщает официальный сайт перевозчика.

Ежемесячная стоимость аренды места под экран в одном автобусе составит 500 рублей. Рекламодатель получит возможность размещать любую информацию, не противоречащую закону «О рекламе». В то же время владелец экрана по запросу «ПП № 8» обязан транслировать социальную рекламу и важную информацию для пассажиров, включая объявление остановок и их визуализацию для слабовидящих пассажиров. На экране также будут отображаться точные часы, номер маршрута и его конечные пункты.

На балансе предприятия, по данным мэрии, на конец 2024 года насчитывалось 493 автобуса. Компания готова к массовому оснащению транспорта экранами, и потенциальный месячный доход от аренды может достигать почти 250 тысяч рублей, сообщает «РБК Омск».

Технические характеристики экранов включают диагональ 24 дюйма, разрешение не менее 1920×1080 пикселей, диапазон температуры эксплуатации от −30 °C до +50 °C, надежное крепление и антивандальное стекло. Монитор должен прослужить не менее 5 лет.

Ранее экраны уже устанавливались в омских автобусах, где транслировали рекламные ролики и социальную информацию, однако они отсутствуют в общественном транспорте уже более 5 лет. На данный момент такие экраны можно найти только в троллейбусах. Машины ПКТС-6281 «Адмирал» оборудованы ими по умолчанию и транслируют погоду, время, информацию о маршруте, а также социальные, развлекательные и образовательные ролики.