Омск-Информ
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·Общество

На этот раз подрядчик проведет работы бесплатно по гарантии.
Виадук в Исилькуле, где образовалась трещина, отремонтируют по гарантии. Как сообщили в Министерстве транспорта Омской области, на устранение дефекта у подрядчика есть время до июня.
Напомним, путепровод уже ремонтировали в 2023–2024 гг. Компания «СибРос», которая выполняла работы, получила за них 230 млн рублей.
Андрей Андреев
·Общество

На этот раз подрядчик проведет работы бесплатно по гарантии.
Виадук в Исилькуле, где образовалась трещина, отремонтируют по гарантии. Как сообщили в Министерстве транспорта Омской области, на устранение дефекта у подрядчика есть время до июня.
Напомним, путепровод уже ремонтировали в 2023–2024 гг. Компания «СибРос», которая выполняла работы, получила за них 230 млн рублей.
Андрей Андреев