Ограничения движения вводятся с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья.
В мэрии Омска объявили, что с сегодняшнего дня начинается частичное закрытие улицы Ленина для транспортных средств. Запрет начнет действовать каждые выходные с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья начиная с 16 мая и продлится до завершения летнего периода.
Закроют движение автомобилей на отрезке от площади Победы до улицы Партизанской. Изменения касаются также маршрутов городского транспорта:
- Автобусы маршрута № 25 изменяют траекторию движения, двигаясь по Красному Пути и Интернациональной улице с правым поворотом после Главпочтамта, конечной остановкой маршрута временно становится площадь Победы.
- Маршрут № 73 продолжит следовать по Гагаринской улице, однако после проезда Комсомольского моста повернет направо на улицу Лермонтова, минуя Ленинградскую площадь и выезжая на улицу Маяковского.
- Для троллейбусов № 8 изменится привычный маршрут, проходящий теперь по улице Гагарина.
Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты, используя параллельные магистрали, такие как улица Гагарина, Тарская, Спартаковская, Партизанская, Бударина и Щербанева. Информационные стенды будут предупреждать водителей о временных изменениях.
Напомним, что уже сегодня на Любинском проспекте омичей ждет масса активностей.