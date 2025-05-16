Ограничения движения вводятся с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья.

В мэрии Омска объявили, что с сегодняшнего дня начинается частичное закрытие улицы Ленина для транспортных средств. Запрет начнет действовать каждые выходные с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья начиная с 16 мая и продлится до завершения летнего периода.

Закроют движение автомобилей на отрезке от площади Победы до улицы Партизанской. Изменения касаются также маршрутов городского транспорта:

Автобусы маршрута № 25 изменяют траекторию движения, двигаясь по Красному Пути и Интернациональной улице с правым поворотом после Главпочтамта, конечной остановкой маршрута временно становится площадь Победы.

Маршрут № 73 продолжит следовать по Гагаринской улице, однако после проезда Комсомольского моста повернет направо на улицу Лермонтова, минуя Ленинградскую площадь и выезжая на улицу Маяковского.

Для троллейбусов № 8 изменится привычный маршрут, проходящий теперь по улице Гагарина.

Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты, используя параллельные магистрали, такие как улица Гагарина, Тарская, Спартаковская, Партизанская, Бударина и Щербанева. Информационные стенды будут предупреждать водителей о временных изменениях.