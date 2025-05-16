Пешеходы осудили поведение борца за велодорожки.

Омичка пожаловалась в соцсетях на неадекватного велосипедиста около Советского парка. По словам женщины, молодой человек наезжает на коляски с детьми и использует громкий сигнал, проезжая мимо колясок.

– Желает, чтобы ребенка в дальнейшем сбили. Стуча в грудь кулаком, заявляет, что это велосипедная трасса. Впервые слышу. Кто-то видел на данном участке соответствующие указатели? – сообщает автор поста.

В комментариях омичи заметили, что вдоль забора Советского парка, где произошел инцидент, действительно тянется велодорожка. И знаки там есть.

– В Кузьминках тоже все шпарят с колясками, собаками по велодорожке. Разметки на асфальте нет, только в начале и конце дорожки знаки, на которые никто не смотрит. Еще и недовольные типа автора, – отмечают горожане.

Однако поведение велосипедиста в Советском парке некоторые горожане все равно сочли неподобающим.